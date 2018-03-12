Надежда Савченко покинула Украину после вызова на допрос

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос депутата Верховной Рады Надежду Савченко, однако та покинула территорию страны. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает «Украинская правда» в понедельник, 12 марта.

«СБУ направила народному депутату Надежде Савченко вызов на допрос на завтра (вторник, 13 марта — прим. «Ленты.ру»), тем не менее сегодня в 04:00 утра она отбыла с территории страны», — сказал Луценко.

Он отметил, что Савченко была вызвана на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве. Луценко заявил, что Савченко отправилась на международную конференцию, не являясь официальным членом украинской делегации. Он пояснил, что депутат Рады имеет «полные основания» посетить мероприятие.

«Я сейчас хотел бы обратиться к Савченко: если она действительно такая мужественная и честная, как говорит об этом на бесконечных эфирах, завтра она должна быть в Службе безопасности Украины», — заявил украинский генпрокурор.

Луценко добавил, что сотрудничество депутата со следствием является очень важным и для самого депутата, и для Украины. «И я никому не рекомендую насмехаться над отдельными фактами, которые были обнародованы СБУ», — подчеркнул он.

8 марта Владимир Рубан был задержан с большим арсеналом на линии соприкосновения территорий, подконтрольных Киеву и самопровозглашенным республикам Донбасса. Он подозревается в подготовке покушения на президента Петра Порошенко и террористических актов в Киеве, а также незаконном хранении оружия. На следующий день Рубан был помещен судом под стражу на время расследования.

Рубан с начала конфликта в Донбассе взял на себя роль переговорщика от лица киевских властей при организации обмена пленными с властями Донецкой и Луганской народных республик.

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