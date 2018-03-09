Киев обвинил посредника в обмене пленными в подготовке убийства Порошенко

Руководителя центра освобождения украинских военных пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана заподозрили в подготовке покушения на президента Петра Порошенко и незаконном хранении оружия. Соответствующий документ Главного следственного управления СБУ опубликован на портале «Страна.ua» в пятницу, 9 марта.

Согласно документу, Рубану вменяется подготовка терактов с целью покушения на высших должностных лиц государства с использованием гранат и минометов. Главу Офицерского корпуса подозревают в том, что он планировал «осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства».

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Ранее сообщалось о задержании Рубана с якобы большим количеством оружия на линии соприкосновения в Донбассе 8 марта.

Главу «Офицерского корпуса» сперва доставили в СИЗО Мариуполя, а затем в суд, где ему определят меру пресечения до суда.

Украинский волонтер Мирослав Гай связал Рубана с ФСБ России. По его словам, задержанный внедрял на Украину агентов российских спецслужб под видом пленных.

Владимир Рубан известен как посредник Киева по обмену пленными с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, работавший с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе весной 2014 года.

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