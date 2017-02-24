Савченко прибыла в Донецк на встречу с пленными силовиками

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко прибыла в Донецк для встречи с пленными украинскими военными. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Отмечается, что парламентария сопровождает глава украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан. «Интерфакс» отмечает, что они направились в Макеевскую колонию.

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Ранее 24 февраля депутат от Блока Петра Порошенко Татьяна Рычкова сообщила, что Савченко на этой неделе побывала в районе Донецкого аэропорта, где провела встречу с военными. В ходе беседы парламентарий якобы «подстрекала их покинуть свои позиции» и свергнуть украинскую власть. В связи с этим Рычкова призвала Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины расследовать действия Савченко.

В декабре 2016 года Савченко встретилась с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, что вызвало волну критики в ее адрес. После этого она была исключена из фракции «Батькивщины» и выведена из состава украинской делегации ПАСЕ. В настоящее время Савченко — внефракционный депутат.

В марте 2016 года в России Савченко была приговорена к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству в Донбассе сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае 2016-го президент России Владимир Путин помиловал ее, после чего она вернулась в Киев.