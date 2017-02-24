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Савченко обвинили в подстрекательстве военных к свержению власти

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Надежда Савченко
Надежда Савченко

Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины (СБУ) призвали расследовать действия внефракционного депутата Верховной Рады Надежды Савченко, которые она совершила во время поездки в Донбасс. Как сообщает в пятницу, 24 февраля, «Интерфакс», с соответствующим заявлением с трибуны украинского парламента выступила депутат от «Блока Петра Порошенко» Татьяна Рычкова

«На этой неделе народная избранница Надежда Савченко была в районе Донецкого аэропорта, где встречалась с военнослужащими 80-й отдельной воздушно-десантной бригады и 79-й и подстрекала их покинуть свои позиции, прийти сюда свергать преступную власть, взять оружие в руки и прийти сбросить эту власть», — заявила Рычкова.

Она отметила, что «говорит по поручению и от имени военнослужащих Воздушных сил Украины», а также призвала считать свое выступление депутатским запросом.

20 февраля Савченко сообщала на своей странице в Facebook, что побывала в зоне боевых действий в районе Авдеевки (Донецкая область). «Настроение у наших воинов по всей передовой бодрое (...) Верят, что победа не за горами! К власти вопросов много... Сказали, что обязательно зададут, как закончим войну и закроем границы Украины», — написала она.

В декабре 2016 года Савченко побывала в Минске, где встретилась с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За это она подверглась критике коллег и была исключена из фракции «Батькивщины». Вскоре ее вывели и из состава украинской делегации ПАСЕ. В настоящее время Савченко — внефракционный депутат.

В марте 2016 года в России Савченко была приговорена к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству в Донбассе сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае 2016-го президент России Владимир Путин помиловал ее, после чего она вернулась в Киев.

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