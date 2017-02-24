В СБУ пообещали проверить Савченко на подстрекательство военных к перевороту

Служба безопасности Украины (СБУ) в ближайшие дни проверит сообщения о подстрекательстве депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко военных к перевороту, а также о ее поездке в Донецк. Об этом руководитель аппарата главы ведомства Александр Ткачук заявил в пятницу, 24 февраля, в эфире телеканала «112 Украина».
По его словам, если информация о подстрекательстве «подтвердится и будет достаточно оснований, мы зарегистрируем уголовное производство». «Мы будем говорить с самой Надеждой и с инициатором этого обращения», — сообщил Ткачук, призвав свидетелей сообщать о подобных призывах.
Руководитель аппарата главы СБУ также отметил, что по закону Савченко не должна информировать службу о своих перемещениях. Однако, по его словам, «возможно, есть какие-то аспекты безопасности, которые необходимо учитывать», особенно «если вспомнить, чем закончился последний ее визит на оккупированные территории».
«Возможно, госпоже Савченко известны какие-то обстоятельства, которые дают ей возможность быть уверенной в том, что она не будет снова взята в плен. Нам об этом неизвестно. Мы хотим, чтобы она объяснила свою уверенность, что с ней не произойдет ничего плохого», — заявил Ткачук.
Ранее 24 февраля стало известно, что депутат прибыла в Донецк для встречи с пленными украинскими военными.
До этого депутат от Блока Петра Порошенко Татьяна Рычкова сообщила, что Савченко на этой неделе побывала в районе Донецкого аэропорта, где провела встречу с военными. В ходе беседы парламентарий якобы «подстрекала их покинуть свои позиции» и свергнуть украинскую власть.
В марте 2016 года в России Савченко была приговорена к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству в Донбассе сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае 2016-го президент России Владимир Путин помиловал ее, после чего она вернулась в Киев.