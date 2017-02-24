В СБУ пообещали проверить Савченко на подстрекательство военных к перевороту

Служба безопасности Украины (СБУ) в ближайшие дни проверит сообщения о подстрекательстве депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко военных к перевороту, а также о ее поездке в Донецк. Об этом руководитель аппарата главы ведомства Александр Ткачук заявил в пятницу, 24 февраля, в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, если информация о подстрекательстве «подтвердится и будет достаточно оснований, мы зарегистрируем уголовное производство». «Мы будем говорить с самой Надеждой и с инициатором этого обращения», — сообщил Ткачук, призвав свидетелей сообщать о подобных призывах.

Руководитель аппарата главы СБУ также отметил, что по закону Савченко не должна информировать службу о своих перемещениях. Однако, по его словам, «возможно, есть какие-то аспекты безопасности, которые необходимо учитывать», особенно «если вспомнить, чем закончился последний ее визит на оккупированные территории».

Материалы по теме Потеряли Надежду Как Савченко превратилась из героя Украины во врага

«Возможно, госпоже Савченко известны какие-то обстоятельства, которые дают ей возможность быть уверенной в том, что она не будет снова взята в плен. Нам об этом неизвестно. Мы хотим, чтобы она объяснила свою уверенность, что с ней не произойдет ничего плохого», — заявил Ткачук.

Ранее 24 февраля стало известно, что депутат прибыла в Донецк для встречи с пленными украинскими военными.

До этого депутат от Блока Петра Порошенко Татьяна Рычкова сообщила, что Савченко на этой неделе побывала в районе Донецкого аэропорта, где провела встречу с военными. В ходе беседы парламентарий якобы «подстрекала их покинуть свои позиции» и свергнуть украинскую власть.

В марте 2016 года в России Савченко была приговорена к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству в Донбассе сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае 2016-го президент России Владимир Путин помиловал ее, после чего она вернулась в Киев.