В ДНР связали массированные обстрелы со стороны ВСУ с приездом Савченко

Украинские силовики начали массированные обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики после появления информации о приезде в ДНР депутата Верховной Рады Надежды Савченко. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование республики.

«ВСУ начали массированный обстрел донецкой агломерации сразу после первых сообщений о визите Савченко. Мы не исключаем, что целью было сорвать посещение ею украинских пленных», — рассказал собеседник агентства. По его словам, обстрелам подверглись Ясиноватая, окрестности Макеевки и территория бывшего аэропорта Донецка. Огонь велся из минометов калибров 120 и 82 миллиметров и орудий калибров 122 и 152 миллиметров.

24 февраля стало известно, что Савченко прибыла в Донецк для встречи с пленными украинскими военными. Позднее в тот же день она посетила колонию в подконтрольной ДНР Макеевке, где встретилась с шестью пленными украинскими силовиками.

«Посетили две камеры где содержатся шесть наших военнопленных. Пообщались с ребятами. Условия ужасные, сырость, холод. Вещи от родных передали. Ждем до завтра. Обещали дать возможность посетить всех, кто в минских списках», — написала она в Facebook.

Савченко, как предает ТАСС, также призвала лидеров стран нормандского формата способствовать обмену пленными.

В марте 2016 года в России Савченко была приговорена к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству в Донбассе сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае 2016-го президент России Владимир Путин помиловал ее, после чего она вернулась в Киев.