Опубликовано видео визита Савченко к пленным силовикам в ДНР

Американский журналист Патрик Ланкастер, освещающий конфликт на юго-востоке Украины, опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись, снятую в Донецке во время встречи депутата Верховный Рады Надежды Савченко с пленными украинскими силовиками.

По итогам визита она сделала короткое заявление для прессы, в котором призвала лидеров «нормандского формата» (Россия, Украина, Франция, Германия) произвести обмен всех на всех. «Я прошу украинцев и весь мир подержать наших ребят так, как в свое время поддерживали меня, когда я находилась в тюрьме», — добавила она.

Парламентарий посетила Макеевскую колонию 24 февраля. Вечером того же дня в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что украинские силовики начали массированные обстрелы подконтрольных ополченцам территорий.

«ВСУ начали массированный обстрел донецкой агломерации сразу после первых сообщений о визите Савченко. Мы не исключаем, что целью было сорвать посещение ею украинских пленных», — заявил представитель штаба.