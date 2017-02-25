Бывший СССР
 

Опубликовано видео визита Савченко к пленным силовикам в ДНР

Перейти в «Мою Ленту»

Американский журналист Патрик Ланкастер, освещающий конфликт на юго-востоке Украины, опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись, снятую в Донецке во время встречи депутата Верховный Рады Надежды Савченко с пленными украинскими силовиками.

По итогам визита она сделала короткое заявление для прессы, в котором призвала лидеров «нормандского формата» (Россия, Украина, Франция, Германия) произвести обмен всех на всех. «Я прошу украинцев и весь мир подержать наших ребят так, как в свое время поддерживали меня, когда я находилась в тюрьме», — добавила она.

Парламентарий посетила Макеевскую колонию 24 февраля. Вечером того же дня в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что украинские силовики начали массированные обстрелы подконтрольных ополченцам территорий.

«ВСУ начали массированный обстрел донецкой агломерации сразу после первых сообщений о визите Савченко. Мы не исключаем, что целью было сорвать посещение ею украинских пленных», — заявил представитель штаба.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В ДНР связали массированные обстрелы со стороны ВСУ с приездом Савченко
Савченко прибыла в Донецк на встречу с пленными силовиками
В СБУ пообещали проверить Савченко на подстрекательство военных к перевороту
Последние новости
В WADA усомнились в состоятельности доклада Макларена
Помощник американского вице-президента перепутал флаги Израиля и Никарагуа
Опубликовано видео визита Савченко к пленным силовикам в ДНР
Сахалинские спасатели сняли 20 рыбаков с дрейфующей льдины
Глава МИД Турции пообещал продолжить операцию в Сирии
Возле военных учреждений в сирийском Хомсе совершен двойной теракт
В Горбачев-фонде опровергли наличие лондонского архива
Другие материалы рубрики
Бывший СССР
 — 
00:01 24 февраля 2017

Труд пруди

Кто в Белоруссии обязан платить налог на безделье
06:12 Сегодня

Украинские военные сравнили свою казарму с конюшней

17:49 21 февраля 2017

В Раде отказались лишить Савченко депутатской неприкосновенности

01:12 Сегодня

В ДНР связали массированные обстрелы со стороны ВСУ с приездом Савченко

Бывший СССР
 — 
00:04 23 февраля 2017

Процесс со многими неизвестными

Как дело Фирташа может аукнуться украинской власти
20:04 24 февраля 2017

В СБУ пообещали проверить Савченко на подстрекательство военных к перевороту

19:44 20 февраля 2017

В Киеве разглядели возвращение «титушек»

17:53 24 февраля 2017

Савченко прибыла в Донецк на встречу с пленными силовиками

Бывший СССР
 — 
00:09 15 февраля 2017

«А жить за счет России вы готовы?»

Политолог Андрей Суздальцев — о невыгодном для Москвы ЕАЭС
11:55 20 февраля 2017

Украинские военные отказались прекращать обстрелы Донбасса

19:05 24 февраля 2017

ОАЭ направили Латвии ноту протеста из-за оскорбления посла в хиджабе

16:32 24 февраля 2017

Жертвами взрыва на химзаводе в Фергане стали пять человек

Россия
«У молодых вообще нет собственной позиции»
Почему современные студенты инфантильны, аполитичны и боятся протестов
Валентина ТерешковаПо космическим законам
Как Терешкова принесла соревнование с американцами из космоса в политику
Казус Чудновец
Чем закончится дело жительницы Катайска, осужденной за репост. Репортаж
Сахалинские спасатели сняли 20 рыбаков с дрейфующей льдины
В ОНК назвали примерную дату выхода Дадина на свободу
В Ижевске просившую милостыню пенсионерку убило вывеской пекарни
Песков сообщил даты визита Эрдогана в Москву
Все материалы
Мир
Желтую расу — в лагеря
Жизнь японцев, интернированных в США во время войны
Real estate magnate Donald Trump waves as he leaves a Greater Nashua Chamber of Commerce business expo at the Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire, May 11, 2011. Trump suggested Wednesday it's not much fun flirting with the idea of running for president in the face of relentless attacks and ridicule. REUTERS/Don Himsel/Pool (UNITED STATES - Tags: POLITICS)Прощание с иллюзией
Почему Трамп не мог оправдать надежд на нормализацию отношений с Россией
Самый лучший президент
Американские историки составили список наиболее успешных руководителей страны
Возле военных учреждений в сирийском Хомсе совершен двойной теракт
Глава МИД Турции пообещал продолжить операцию в Сирии
В Горбачев-фонде опровергли наличие лондонского архива
Мило ДжукановичИнтриги Черной Горы
Зачем Подгорица обвиняет Москву в попытке переворота
Все материалы
Бывший СССР
Труд пруди
Кто в Белоруссии обязан платить налог на безделье
Процесс со многими неизвестными
Как дело Фирташа может аукнуться украинской власти
Опубликовано видео визита Савченко к пленным силовикам в ДНР
Украинские военные сравнили свою казарму с конюшней
В ДНР связали массированные обстрелы со стороны ВСУ с приездом Савченко
В СБУ пообещали проверить Савченко на подстрекательство военных к перевороту
Ядовитый бульон
Чем можно отравиться в Балтийском море
Все материалы
Финансы
Деды задолжали
Почему Россия до сих пор выплачивает долги СССР
В Минэнерго Белоруссии сообщили о принятых решениях по российскому газу
Россия проиграла спор с ВТО из-за европейских свиней
Бывший глава МВФ получил 4,5 года тюрьмы за мошенничество
В Минфине задумались о повышении ставки НДФЛ до 15 процентов
Банкоматы «Югры» открылись для карты «Мир»
Новак оценил потенциал нефтегазовых контрактов в Иране для российских компаний
Все материалы
Бизнес
Большая перемена
Частные инвесторы заинтересовались школами и детсадами
Леонид Хазанов: Налоговая блокада
Или как облегчить экспорт металлургам
Кислая ситуация
Почему российский рынок еще долго не избавится от дефицита молока
Подорожание масла вынудило мороженщиков поднять цены
Google обвинил Uber в краже применяемой в беспилотном автомобиле технологии
Суд Вены решил освободить украинского миллиардера Фирташа
Глава Nissan Карлос Гон объявил об отставке
Все материалы
Силовые структуры
Без ствола
Российские власти сокращают число владельцев гражданского оружия
Мне хардбольно
Как играют в самую травмоопасную военно-спортивную игру
Недостаток ресурсов при избытке амбиций
Что не так с индийской системой закупок оружия
После перестрелки и взрыва гранаты в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
США впервые разместят в Европе истребители F-35
Тир во время чумы
Как тренировка в стрелковом клубе обернулась смертью инструктора и ученика
Майор в отставке застрелил грабителя из краденого пистолета
Все материалы
Наука и техника
Допрос обвиняемого - митрополита Петроградского Вениамина на судебном процессе по делу об изъятии церковных ценностей, проходившем в зале филармонииСидеть!
Как молодая советская власть карала своих граждан
Стрелять, Карл!
Подстреленный Гитлер и отпуск в фашистской Италии: обзор Sniper Elite 4
Ястреб сбит, ястреб сбит!
Пушка-ловушка, орлы и другие неожиданные способы уничтожить беспилотник
СМИ выяснили характеристики обновленной Nokia 3310
В сети появилось видео с дымящимся iPhone 7 Plus
Корабль Dragon пристыковался к МКС с опозданием на сутки
На МКС произошла утечка аммиака
Все материалы
Спорт
«Да елки-палки!»
«Зенит» вылетел из Лиги Европы, «Краснодар» и «Ростов» шагнули в 1/8 финала
Сын члена Палаты общин Великобритании стал футболистом «Зенита»
Сотрудники миграционной службы США задержали сына Мохаммеда Али
Церемонию открытия Всемирных военных игр сопроводили гоночные автомобили
Моуриньо предложил назвать стадион «Лестера» именем уволенного тренера
Эксперт посчитал нулевыми шансы «Ростова» пройти МЮ в Лиге Европы
Баскетболист «Локомотива-Кубани» забросил мяч от своего кольца
Все материалы
Культура
twen, Nr. 6, 1969, Фотография: Гвидо Мангольд, графика: Вилли Флекхаус«Опаснее тысячи порножурналов»
Король книжного и журнального дизайна Вилли Флекхаус
Pierre et Gilles, Sainte Marie MacKillop (Kylie Minogue), 1995, Collection privée (c) Pierre et GillesГолубо-розовое
Транссексуалы, проститутки и панки в латексе на снимках гей-пары Пьера и Жиля
Белая вдова
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Джеки» до «Тони Эрдманна»
Режиссер «Планеты обезьян» снимет новый фильм о Бэтмене
Орхан Памук«Ни одна жизнь не достойна романа»
Орхан Памук о современной Турции и противостоянии Востока и Запада
Московская полиция устроила облаву на участников «Дезертир-феста»
Смерть вождя
Роли, по которым мы запомним Алексея Петренко
Все материалы
Интернет и СМИ
Преступная нищета
Будни бандитов, мигрантов и проституток в объективе лучших фотографов мира
Мама, не смотри
Куда подростки прячут свои эротические снимки
Помощник американского вице-президента перепутал флаги Израиля и Никарагуа
Трамп назвал CNN и New York Times анекдотом
Корреспондентам CNN и ряда газет отказали в доступе на брифинг Белого дома
New Yorker анонсировал русскоязычную обложку с Путиным
Дерзкий, как пуля резкий
История дагестанского гангстера, ставшего главным философом Рунета
Все материалы
Ценности
«Не всегда топовое и самое дорогое будет лучшим решением»
Триатлонистка Виктория Шубина раскрыла карты
Brunello Cucinelli увлекся рокерским стилем
Повысили голос
Солисты «Хора Турецкого» показали стиль и характер
Bulgari представил в Милане «змеиные» сумки
Max Mara одел в фирменное пальто модель в хиджабе
«Татуировщик — это вторая древнейшая профессия»
Мастера студии Magnum помогают детям наколками
By Kilian призвал «помнить о смерти»
Все материалы
Путешествия
В отпуск с кошкой
Как правильно организовать путешествие с домашними животными
Страна оленья
Почему Якутия — главное направление для путешествий в этом году
Руины господского дома в усадьбе Ольгово. Дмитровский район, Московская область Призрак Пиковой дамы
Где в Подмосковье можно встретить привидение
Автобус с паломниками опрокинулся в Волгоградской области
На Кипре нашли скелет пропавшего 11 лет назад британца
Шестимесячное путешествие по Азии уместили в двухминутный ролик
Жесткая посадка пассажирского самолета в Амстердаме попала на видео
Все материалы
Из жизни
Мимимиметр сломался
Азиатский бум на умилительных собак пришел в Instagram
Фильтр «зависть»
Звезда Instagram из Нью-Йорка показала изнанку интернет-славы
Дрон снял попытку нападения акулы на серфера в Австралии
Осужденного по ошибке итальянца освободили после 20 лет тюрьмы
Натянуть уши на нос
Шесть необычных поводов для обращения к пластическому хирургу
Плантацию конопли нашли в британском ядерном бункере
Рассмешившие соцсети толстые амурские тигры сбили и съели беспилотник
Все материалы
Летают, но низенько-низенько
11 машин, способные ехать по любой поверхности. Точнее, даже не ехать
20 роскошных авто. В камуфляже
Маскировка, которая нужна, чтобы стать заметным
Лучшее от Italdesign за 10 лет
Девять проектов Italdesign Giugiaro, которые не оставят равнодушными
6 самых необычных военных машин
Военная техника, от которой волосы встают дыбом
Представлен вседорожный универсал «Логан»
Skoda добавила «Рапиду» биксенон и трехцилиндровый мотор
Универсал Hyundai i30 оказался вместительнее грузопассажирской «Октавии»
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы