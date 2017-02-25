Савченко подвела итоги визита в Донбасс

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко на своей странице в Facebook подвела итоги визита в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), в ходе которого посетила пленных украинских силовиков.

По словам парламентария, они живут в обычных тюремных условиях, чувствуют себя хорошо. «Отношение к ним, говорят, нормальное. В камере по трое, прогулка час в сутки, выводят смотреть телевизор, каналы преимущественно российские, из украинских ловит "1+1" и "5 канал"», — рассказала она.

Савченко посетила Макеевскую колонию в Донецке 24 февраля. Позднее американский журналист Патрик Ланкастер на своем YouTube-канале выложил видеозапись, снятую во время встречи депутата с пленными силовиками. По ее итогам Савченко выступила с коротким заявлением, в котором, в частности, призвала лидеров «нормандского формата» (Россия, Украина, Франция, Германия) произвести обмен всех на всех.

Вечером 24 февраля в оперативном командовании ДНР сообщили об усилении обстрелов со стороны украинских силовиков. Там действия ВСУ объяснили желанием сорвать визит Савченко в колонию.