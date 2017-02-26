Геращенко призвал наказать Савченко за незаконный въезд в ДНР

Настоящей целью визита депутата Верховной Рады Надежды Савченко в самопровозглашенную Донецкую народную республику было не желание проверить условия содержания пленных силовиков. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook украинский парламентарий Антон Геращенко.

Как полагает политик, цель поездки, «поставленная, скорее всего, ее кураторами», — попасть на территорию ДНР вне КПП, «а, значит, показать, что при желании, кто угодно может проехать на временно оккупированную территорию». Он считает, что на Савченко и ее сопровождающих должны быть составлены административные протоколы, «причем депутатская неприкосновенность здесь не играет никакого значения».

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Геращенко также призвал ответственных за контроль на границе между подконтрольными Киеву территориями и ДНР сделать выводы о качестве своей работы, так как, «если Савченко пересекла на автомобиле, по полям, линию разграничения, то это могут сделать и другие», и в машине может находиться, что угодно. «О том, что Надежда Савченко и сопровождающие ее лица уже переправили на оккупированную территорию Донбасса на самом деле в этот раз, мы уже никогда не узнаем», — подчеркивает он.

Савченко посетила ДНР и пообщалась с пленными украинскими силовиками 24 февраля. По итогам визита она выступила с коротким заявлением, в котором, в частности, призвала стороны конфликта совершить обмен по формуле «всех на всех».

Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости весной 2014 года после смены руководства Украины в результате Майдана. В апреле киевские власти начали против них силовую операцию.