Геращенко обиделся на СМИ за использование его фотографий до похудения

Депутат Верховной Рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко обвинил российские СМИ в том, что они сознательно используют в своих материалах его фотографии до похудения. Об этом он сказал в четверг, 26 января, передает портал Страна.ua.

По словам Геращенко, с лишним весом он начал бороться давно. «При этом все российские пропагандистские сайты обязательно используют мои фотографии, когда я весил на 45-50 килограммов больше. В обязательном порядке», — пожаловался парламентарий.

Он добавил, что для сброса веса изменил образ жизни. «На спортзал, к сожалению, времени нет, но я стал меньше есть», — признался Геращенко.

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22 января советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил о подготовке покушения на Геращенко. По его словам, преступление предотвратила Служба безопасности Украины. Исполнителями были двое украинских граждан, бывшие заключенные, которые отбывали наказание на территории Крыма. По данным следствия, свои действия они координировали с руководителем — бывшим гражданином Украины, воевавшим на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики Андреем Тихоновым, который проживает в России.

В сентябре 2016-го Геращенко рассказал, что худел целый год, передавал портал Gazeta.ua. «Я сбросил 45 килограммов, у меня было 160, сейчас 115, хочу еще 10-15 килограммов, чтобы полностью быть в форме», — сказал он.

Геращенко считается одним из создателей так называемой базы данных по розыску «террористов» — «Миротворец». Он лично презентовал сайт в январе 2015 года. На «Миротворце» публикуются личные данные и адреса людей, оппозиционно настроенных по отношению к нынешнему украинскому режиму. Многие из них подвергаются преследованию со стороны украинских радикалов.