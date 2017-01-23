Геращенко связал покушение на свою жизнь с сайтом «Миротворец»

Депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко назвал возможные причины подготовки покушения на свою жизнь. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «112 Украина».

«Следствие считает, что это [покушение], скорее всего, связано с моей публичной позицией по недопущению действий по продлению агрессии против Украины», — заявил Геращенко. По словам парламентария, также одной могла стать его деятельность по развитию проекта «Миротворец».

Днем ранее Геращенко сообщил, что подозреваемые по делу о покушении на него арестованы на два месяца без права внесения залога.

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О покушении на Геращенко 22 января заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. По его словам, преступление предотвратила Служба безопасности Украины. Исполнителями были двое украинских граждан, бывшие заключенные, которые отбывали наказание на территории Крыма. По данным следствия, свои действия они координировали с руководителем — бывшим гражданином Украины, воевавшим на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики Андреем Тихоновым, который проживает в России.

Геращенко считается одним из создателей так называемой базы данных по розыску «террористов» — «Миротворец». Он лично презентовал сайт в январе 2015 года. На «Миротворце» публикуются личные данные и адреса людей, оппозиционно настроенных по отношению к нынешнему украинскому режиму. Многие из них подвергаются преследованию со стороны украинских радикалов.