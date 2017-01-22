Депутат Геращенко сообщил об аресте подозреваемых в покушении на его жизнь

Подозреваемые по делу о покушении на жизнь депутата Верховной Рады Антона Геращенко арестованы. Об этом сам парламентарий сообщил на своей странице в Facebook в воскресенье, 22 января.

«Вчера вечером Шевченковский районный суд арестовал двоих подозреваемых в деле о покушении на мою жизнь на два месяца, без права внесения залога», — отметил Геращенко, добавив, что обоим арестованным грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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Депутат подчеркнул, что жизнь подозреваемых должна быть вне опасности, чтобы они помогли раскрыть «диверсионно-террористическую сеть», действующую на Украине, и предотвратить дальнейшие теракты против местных журналистов и политиков.

О покушении на Геращенко ранее сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. По информации СМИ, преступление предотвратила Служба безопасности Украины (СБУ). Исполнителями были двое украинских граждан, бывшие заключенные, которые отбывали наказание на территории Крыма. По данным следствия, свои действия они координировали с руководителем — бывшим гражданином Украины, воевавшим на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андреем Тихоновым, который в настоящее время проживает в России.

Шкиряк подчеркивал, что обстоятельства планирования и организации преступления идентичны подготовке и совершению теракта против журналиста Павла Шеремета. Он добавил, что следователи будут проверять наличие взаимосвязи между этими двумя событиями.

Автомобиль с Шереметом взорвался утром 20 июля в центре Киева. По информации силовиков, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было установлено под днищем машины. ФБР подключилось к расследованию в день гибели журналиста.