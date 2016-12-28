Порошенко предупредили о готовности Авакова метнуть в него стакан

Депутат Верховной Рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко заявил, что министр внутренних дел страны Арсен Аваков может в любой момент метнуть стакан в президента Петра Порошенко. Об этом он сказал в интервью порталу gordonua.com.

По словам парламентария, глава государства не решится вступать в конфликт с Аваковым именно из-за боязни ответных действий. «Этого не произойдет. Никогда. Не произойдет потому, что Порошенко прекрасно знает: Арсен Борисович может метнуть стакан и в него, поэтому президент не будет доводить конфликт до такой стадии. Так и напишите», — отметил Геращенко.

По его словам, большой проблемой является то, что Порошенко регулярно делает все так, как считает нужным. «Для президента хорош любой глава МВД, при условии что его фамилия не Аваков», — добавил он.

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12 декабря спикер парламента Новороссии Олег Царев заявил, что глава МВД Украины вместе с другими высокопоставленными лицами может устроить государственный переворот и сместить Петра Порошенко. Он отметил, что в «партию войны» входят также спикер Рады Андрей Парубий и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. «В этом случае, очевидно, минские соглашения будут разорваны. Это приведет не только к тому, что Донбасс будет либо независимым, либо воссоединится с Россией. Это приведет к распаду Украины», — сказал Царев.

Инцидент со стаканом произошел на заседании Национального совета реформ Украины в декабре прошлого года. Перепалку устроили Арсен Аваков и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Политики обвиняли друг друга в коррупции и оскорбляли. В ходе конфликта Аваков бросил в оппонента стакан с водой. Президент Украины назвал инцидент позорным.