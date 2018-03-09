Порошенко заявил о подготовке переговорщиком Рубаном террористических актов

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о причинах задержания главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, передает телеканал «112 Украина».
По словам Порошенко, есть «неопровержимые доказательства, какие масштабные террористические акты готовились в Украине, и какая для этого была задействована сеть». Целью, как отметил глава Украины, была дестабилизация общества.
Расследование дела Рубана взял под личный контроль глава СБУ.
Генеральный прокурор Украины, как сообщает телеканал, заявил, что задержание руководителя «Офицерского корпуса» не случайное и «никаких освобождений не будет».
В пятницу, 9 марта, Владимир Рубан был помещен судом под стражу на время расследования. В ходе заседания он отрицал все обвинения.
Ранее сообщалось, что к журналистам попал текст официального уведомления Рубана о подозрении в подготовке покушения на Петра Порошенко и незаконном обороте оружия.
Задержание было проведено 8 марта на линии соприкосновения территорий подконтрольных Киеву и самопровозглашенным республикам Донбасса. У Рубана изъяли оружие.
Глава организации «Офицерский корпус» известен с начала конфликта в Донбассе тем, что взял на себя роль переговорщика от лица киевских властей при организации обмена пленными с властями Донецкой и Луганской народных республик.