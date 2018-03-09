Порошенко заявил о подготовке переговорщиком Рубаном террористических актов

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о причинах задержания главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, передает телеканал «112 Украина».

По словам Порошенко, есть «неопровержимые доказательства, какие масштабные террористические акты готовились в Украине, и какая для этого была задействована сеть». Целью, как отметил глава Украины, была дестабилизация общества.

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Расследование дела Рубана взял под личный контроль глава СБУ.

Генеральный прокурор Украины, как сообщает телеканал, заявил, что задержание руководителя «Офицерского корпуса» не случайное и «никаких освобождений не будет».

В пятницу, 9 марта, Владимир Рубан был помещен судом под стражу на время расследования. В ходе заседания он отрицал все обвинения.

Ранее сообщалось, что к журналистам попал текст официального уведомления Рубана о подозрении в подготовке покушения на Петра Порошенко и незаконном обороте оружия.

Задержание было проведено 8 марта на линии соприкосновения территорий подконтрольных Киеву и самопровозглашенным республикам Донбасса. У Рубана изъяли оружие.

Глава организации «Офицерский корпус» известен с начала конфликта в Донбассе тем, что взял на себя роль переговорщика от лица киевских властей при организации обмена пленными с властями Донецкой и Луганской народных республик.

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