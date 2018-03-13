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Киевские власти приготовились обвинить Надежду Савченко в подготовке переворота

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Силовые структуры Украины в ближайшее время могут обвинить депутата Верховной Рады Надежду Савченко в подготовке военного переворота в стране. Об этом во вторник, 13 марта, со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает «Страна.ua».

По данным издания, полгода назад Савченко обсуждала с высокопоставленными офицерами Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины возможное изменение ситуации в стране. Источники «Страны.ua» сообщили, что все участники дискуссии согласились с тем, что на Украине нужно наводить порядок, а «патриотически настроенные офицеры» выражали недовольство коррумпированной властью президента страны Петра Порошенко. Указывается, что при определенных обстоятельствах эти офицеры «могли бы помочь политикам-патриотам свергнуть антинародный режим».

Кроме того, Савченко напрямую обратилась к майору 8-го полка спецназа ГУР Павлу Балову (позывной «Кедр»), готов ли он и его товарищи принять участие в свержении режима. По словам источников «Страны.ua», Балов и его окружение ответили утвердительно.

Представители ГУР поинтересовались у Савченко, есть ли у нее возможность привезти оружие с территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), чтобы с его помощью осуществить переворот. Собеседники «Страны.ua» утверждают, что Савченко познакомила Балова с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном (который 8 марта был задержан с большим арсеналом на линии соприкосновения территорий, подконтрольных Киеву и самопровозглашенным республикам Донбасса). Во время встречи в одном из киевских отелей Балов и Рубан обсуждали подготовку военного переворота в украинской столице. Рубан пообещал, что договорится о поставке оружия с лидером самопровозглашенной ДНР Александром Захарченко.

На одной из последующих встреч Балов познакомил Савченко и Рубана с высокопоставленным военным, являющимся командиром крупного подразделения Вооруженных сил Украины, который выразил готовность участвовать в свержении режима и двинуть свою часть на Киев, но попросил за это два миллиона долларов. Савченко пообещала решить вопрос с деньгами и провела по этому поводу переговоры с несколькими оппозиционными политиками. «Некоторые из них от такого предложения настолько перепугались, что просто перестали общаться с Савченко, сочтя ее сумасшедшей», — указывает «Страна.ua». После этого Савченко начала «стрелять» деньги без указания цели и сумела собрать некоторую сумму.

«Стоит отметить, что все эти разговоры фиксировались на аудио и видео. Фильмотека будет выложена богатая», — сообщил «Стране.ua» источник в силовых структурах Украины. Первая партия оружия из ДНР, по его словам, попала на подконтрольную Киеву территорию еще в ноябре 2017 года. Во время попытки провезти вторую партию Владимир Рубан был задержан.

«В общих чертах подобная версия и будет вскоре озвучена следствием. Но, естественно, официальные лица будут утверждать, что это не военные навели Савченко на мысль об организации восстания в Киеве, а она убеждала военных принять в этом участие, фактически завербовав их», — предположил собеседник «Страны.ua». «Очевидна главная цель всего этого процесса — уничтожить Савченко как политика. А через нее дискредитировать и других оппозиционеров, с которыми она общалась. Может быть, нанесут информационный удар и по Юлии Тимошенко, которая Надежду привела в парламент», — добавил он.

12 марта стало известно, что Савченко покинула Украину после того, как Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала ее на допрос. Следствие планировало расспросить ее по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве. Заместитель главы фракции «Народный фронт» в Верховной Раде и член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны страны Андрей Тетерук заявил, что Савченко может находиться в России. При этом сама она сообщила в Facebook, что находится во французском Страсбурге.

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Предыстория: Савченко обвинили в бегстве в Россию
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