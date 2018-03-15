Савченко назвала военный переворот на Украине «ожидаемым и правильным событием»

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко считает возможный военный переворот на Украине «ожидаемым и правильным событием». С таким заявлением она выступила после допроса в Службе безопасности Украины, который состоялся в четверг, 15 марта, передает «Украинская правда».

«Я знаю, что сейчас много военных, которые считают, что военный переворот — довольно ожидаемое и, наверное, очень правильное событие. С этим тезисом согласны обычные военные — не командование, которое играет под власть и убивает свой народ», — указала она.

Савченко также обвинила украинскую власть «в преступлениях против украинского народа» и «во всех тех смертях, произошедших за период действующей преступной власти [президента Украины Петра] Порошенко».

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«И теперь я призываю украинцев — если вы понимаете, что если вы сейчас не отстоите право на свою жизнь, на свою волю, то вы будете жить хуже, чем в тоталитарном террористическом режиме России», — намекнула Савченко.

«Я никогда не призывала вас на майданы, никогда не хотела кровопролития простого народа. К власти подобраться всегда тяжело. На Майдане не погиб ни один политик. Мне не страшно, как не было и не будет. За правду бороться, жить и умирать никогда не страшно», — добавила она.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко планировала осуществить террористический акт в стенах украинского парламента. По его словам, депутат Рады собиралась обстрелять минометами здание украинского парламента, а затем автоматами добивать тех, кто выживет. Также Луценко внес в Раду представление о задержании и аресте Савченко и о привлечении ее к уголовной ответственности.

Перед этим Савченко обвинила нынешние власти страны в расстрелах людей на Евромайдане в 2014 году. По ее словам, она лично видела, как депутат Верховной Рады Сергей Пашинский (первоначально Савченко говорила о спикере Рады Андрее Парубие, позже она признала, что перепутала его с Пашинским — прим. «Ленты.ру») заводил снайперов в гостиницу «Украина», откуда в феврале 2014 года велась стрельба по протестующим на киевской площади Независимости, а также по полицейским. Савченко добавила, что Луценко стал генеральным прокурором для того, чтобы «скрыть собственные преступления».

13 марта «Страна.ua» сообщила, что Савченко в ближайшее время могут обвинить в подготовке военного переворота на Украине. По информации издания, в 2017 году она обсуждала с высокопоставленными военными офицерами возможное изменение ситуации в стране. Во время дискуссий «патриотически настроенные офицеры» выражали недовольство коррумпированной властью президента страны Петра Порошенко.

Общался с Савченко и Владимир Рубан, который 8 марта был задержан с большим арсеналом на линии соприкосновения территорий, подконтрольных Киеву и самопровозглашенным республикам Донбасса, а после этого обвинен в подготовке терактов в Киеве и подготовке убийства Порошенко.

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