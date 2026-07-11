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09:26, 11 июля 2026Россия

В московской многоэтажке произошел взрыв

SHOT: После взрыва в московской многоэтажке произошел пожар
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал «Что там, Москва?»

В ночь на 11 июля в столичной многоэтажке на Криворожской улице произошел пожар. По данным SHOT, он последовал за взрывом в одной из квартир, где хранилась пиротехника.

По информации журналистов, после детонации на четвертом этаже несколько этажей заволоколо дымом. В результате пожарные спасли 11 человек, заблокированных огнем, а одного жильца спасти не удалось.

«Двушка, в которой произошел взрыв, выгорела полностью», — пишет Telegram-канал, отмечая, что точную причину ЧП еще предстоит установить экспертам.

Накануне, 10 июля, также стало известно, что в подмосковном Красногорске загорелась крыша торгового центра.

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