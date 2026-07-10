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19:56, 10 июля 2026Россия

Горящий в Подмосковье ТЦ сняли на видео

Пожар в торговом центре в Красногорске сняли на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Ростовской области

Торговый центр (ТЦ) загорелся в Красногорске Московской области. Пожар сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал «MK: срочные новости».

На кадрах видно пламя, охватившее крышу строения. Вверх поднимается черный дым.

По данным канала, к месту выдвинулись спасатели из Москвы. Информации о причинах возгорания, а также о пострадавших на данный момент нет.

Ранее в сети появилось фото пожара в Азове, разгоревшегося после атаки Вооруженных сил Украины. По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в городе продолжается ликвидация возгорания на объекте хранения нефтепродуктов. Кроме того, тушится пожар на одном из предприятий.

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