Горящий в Подмосковье ТЦ сняли на видео

Пожар в торговом центре в Красногорске сняли на видео

Торговый центр (ТЦ) загорелся в Красногорске Московской области. Пожар сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал «MK: срочные новости».

На кадрах видно пламя, охватившее крышу строения. Вверх поднимается черный дым.

По данным канала, к месту выдвинулись спасатели из Москвы. Информации о причинах возгорания, а также о пострадавших на данный момент нет.

Ранее в сети появилось фото пожара в Азове, разгоревшегося после атаки Вооруженных сил Украины. По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в городе продолжается ликвидация возгорания на объекте хранения нефтепродуктов. Кроме того, тушится пожар на одном из предприятий.