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09:53, 11 июля 2026Мир

США пригрозили Ирану отменой сделки без передачи всего обогащенного урана

CNN: США угрожают Ирану отменой сделки в случае отказа передать весь обогащенный уран
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Финальное соглашение с Ираном должно включать в себя получение США всего обогащенного урана, без него сделки не будет, заявил в беседе с CNN высокопоставленный американский чиновник.

Неназванный чиновник уточнил, что США настаивают на включении в финальную сделку с Ираном всего местного обогащенного урана. «Если мы не получим [обогащенный уран], то сделки с Ираном не будет», — открыто заявил он в беседе с журналистами. При этом, по его словам, у Вашингтона имеется «много вариантов» на случай сопротивления Ирана передаче, включая «продолжение использования военных, дипломатических и экономических рычагов давления».

Ранее Иран усилил защиту хранилищ урана: власти намеренно обрушивают туннели и минируют входы в хранилища взрывчаткой. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп согласился с тем, что одним из вариантов решения ядерной проблемы Ирана может стать «разбавление» высокообогащенного урана внутри страны под надзором инспекторов ООН.

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