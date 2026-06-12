Стало известно о согласии Трампа с идеей «разбавления» урана внутри Ирана

Axios: Трамп согласился с идеей «разбавления» урана внутри Ирана

Президент США Дональд Трамп согласился с тем, что одним из вариантов решения ядерной проблемы Ирана может стать «разбавление» высокообогащенного урана внутри страны под надзором инспекторов ООН. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на высокопоставленный источник в Вашингтоне.

Как рассказали изданию дипломат из одной из стран-посредников и официальный представитель США, меморандум о взаимопонимании также предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива и снятие санкций с Ирана.

Ранее представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи заявил, что текст меморандума о взаимопонимании Ирана и США согласован по основным пунктам. Он также отметил, что противоречивая позиция Вашингтона всегда вызывала сбои в этом процессе.