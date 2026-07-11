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09:10, 11 июля 2026Спорт

Кенийский бегун побил державшийся 27 лет мировой рекорд

Кенийский бегун Ваньоньи побил державшийся 27 лет мировой рекорд в беге на 1000 метров
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Кенийский бегун Эммануэл Ваньоньи побил мировой рекорд на дистанции 1000 метров. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это произошло на этапе Бриллиантовой лиги в Монако. Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты и 11,83 секунды. Ему удалось побить рекорд соотечественника Ноа Нгени, установленное 27 лет назад — в октябре 1999 года. Тогда кениец пробежал километр за 2 минуты и 11,96 секунды.

Дистанция в 1 километр не входит в программу чемпионатов мира и Олимпийских игр. 21-летний Ваньоньи является победителем ОИ и чемпионом мира в беге на 800 метров.

9 июля Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) о продлении отстранения российских спортсменов. Оно было принято 3 июля.

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