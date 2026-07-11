Резервуар для зерна поврежден в российском регионе в результате атаки ВСУ

Хинштейн сообщил о повреждении резервуара для зерна в Курской области из-за атаки ВСУ

В Курской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Рыльск повреждено хранилище для зерна. По информации главы региона Александра Хинштейна, опубликованной в его канале в «Макс», крыша объекта получила повреждения, однако обошлось без человеческих жертв.

Губернатор также привел сводку за минувшие сутки: российские силы ПВО уничтожили 96 украинских беспилотников. Кроме того, противник совершил 145 артиллерийских обстрелов по оставленному местными жителями жилью и предпринял еще 16 попыток атаковать территорию региона дронами с взрывными устройствами.

Ранее Хинштейн сообщил, что ВСУ атаковали заправку в хуторе Фонов Рыльского района Курской области. В результате 58-летний местный житель получил ранение.