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09:47, 11 июля 2026Россия

Резервуар для зерна поврежден в российском регионе в результате атаки ВСУ

Хинштейн сообщил о повреждении резервуара для зерна в Курской области из-за атаки ВСУ
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Курской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Рыльск повреждено хранилище для зерна. По информации главы региона Александра Хинштейна, опубликованной в его канале в «Макс», крыша объекта получила повреждения, однако обошлось без человеческих жертв.

Губернатор также привел сводку за минувшие сутки: российские силы ПВО уничтожили 96 украинских беспилотников. Кроме того, противник совершил 145 артиллерийских обстрелов по оставленному местными жителями жилью и предпринял еще 16 попыток атаковать территорию региона дронами с взрывными устройствами.

Ранее Хинштейн сообщил, что ВСУ атаковали заправку в хуторе Фонов Рыльского района Курской области. В результате 58-летний местный житель получил ранение.

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