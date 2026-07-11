Американский дипломат заявил об отсутствии у Запада стратегии на Украине

Аналитик Джатрас: Запад не имеет стратегии в украинском конфликте

Запад не имеет стратегии в украинском конфликте, заявил бывший американский дипломат Джим Джатрас в эфире YouTube-канала.

По словам аналитика, украинцы терпят большие потери, армии требуется пополнение. «Но если начнут вводить туда войска НАТО, то и они начнут погибать. Даже это не имеет смысла», — указал Джатрас.

Он добавил, что войска альянса в любом случае неспособны изменить ход конфликта.

Ранее генерал-майор Сергей Липовой заявил, что интерес Запада к Украине пропадает, потому что она выдыхается.