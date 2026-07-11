Запад не имеет стратегии в украинском конфликте, заявил бывший американский дипломат Джим Джатрас в эфире YouTube-канала.
По словам аналитика, украинцы терпят большие потери, армии требуется пополнение. «Но если начнут вводить туда войска НАТО, то и они начнут погибать. Даже это не имеет смысла», — указал Джатрас.
Он добавил, что войска альянса в любом случае неспособны изменить ход конфликта.
Ранее генерал-майор Сергей Липовой заявил, что интерес Запада к Украине пропадает, потому что она выдыхается.