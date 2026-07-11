Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:06, 11 июля 2026Мир

Американский дипломат заявил об отсутствии у Запада стратегии на Украине

Аналитик Джатрас: Запад не имеет стратегии в украинском конфликте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Запад не имеет стратегии в украинском конфликте, заявил бывший американский дипломат Джим Джатрас в эфире YouTube-канала.

По словам аналитика, украинцы терпят большие потери, армии требуется пополнение. «Но если начнут вводить туда войска НАТО, то и они начнут погибать. Даже это не имеет смысла», — указал Джатрас.

Он добавил, что войска альянса в любом случае неспособны изменить ход конфликта.

Ранее генерал-майор Сергей Липовой заявил, что интерес Запада к Украине пропадает, потому что она выдыхается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Междугородний автобус с 46 пассажирами съехал в кювет и перевернулся в Татарстане. Пострадали 15 человек
    Названо число сбитых за ночь над территорией России беспилотников
    В Минобороны России отчитались о групповых ударах высокоточным оружием по Украине
    Американский дипломат заявил об отсутствии у Запада стратегии на Украине
    В Госдуме предрекли свержение Зеленского
    В Крыму назвали враньем слова Киева о подрыве «Северных потоков»
    Украинская биатлонистка объяснила переезд в Россию фразой «Сегодня я там, где меня ценят»
    Более 150 человек стали жертвами политического террора на Украине
    Раскрыты последствия ночной атаки по Украине
    В Киеве объяснили невозможность производить ракеты для Patriot на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok