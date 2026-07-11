Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:32, 11 июля 2026Россия

Стала известна причина ДТП с перевернувшимся автобусом в Татарстане

РИА Новости: Водитель перевернувшегося автобуса в Татарстане мог уснуть за рулем
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

В правоохранительных органах Татарстана назвали предварительную причину ДТП с междугородним пассажирским автобусом, который съехал в кювет и перевернулся. В силовых структурах сообщили РИА Новости, что водитель мог уснуть за рулем.

Междугородний автобус направлялся из Самары в Набережные Челны, однако на участке Кузайкино — Нурлат он перевернулся. В автобусе находились 46 человек, в их числе — два водителя и двое детей. В результате аварии пострадали 15 человек, врачи оценивают состояние троих пострадавших как тяжелое. Всех пострадавших оперативно доставили в медико-санитарную часть, расположенную в Альметьевске, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

«Предварительно, водитель уснул», — сказал собеседник агентства.

Также следователи устанавливают все обстоятельства аварии. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Стала известна причина ДТП с перевернувшимся автобусом в Татарстане
    США пригрозили Ирану отменой сделки без передачи всего обогащенного урана
    Резервуар для зерна поврежден в российском регионе в результате атаки ВСУ
    Москвичей предупредили о ливнях с грозами и градом
    В московской многоэтажке произошел взрыв
    Кенийский бегун побил державшийся 27 лет мировой рекорд
    Названо число сбитых за ночь над территорией России беспилотников
    Междугородний автобус с 46 пассажирами съехал в кювет и перевернулся в Татарстане. Пострадали 15 человек
    В Минобороны России отчитались о групповых ударах высокоточным оружием по Украине
    Американский дипломат заявил об отсутствии у Запада стратегии на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok