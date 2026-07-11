Стала известна причина ДТП с перевернувшимся автобусом в Татарстане

РИА Новости: Водитель перевернувшегося автобуса в Татарстане мог уснуть за рулем

В правоохранительных органах Татарстана назвали предварительную причину ДТП с междугородним пассажирским автобусом, который съехал в кювет и перевернулся. В силовых структурах сообщили РИА Новости, что водитель мог уснуть за рулем.

Междугородний автобус направлялся из Самары в Набережные Челны, однако на участке Кузайкино — Нурлат он перевернулся. В автобусе находились 46 человек, в их числе — два водителя и двое детей. В результате аварии пострадали 15 человек, врачи оценивают состояние троих пострадавших как тяжелое. Всех пострадавших оперативно доставили в медико-санитарную часть, расположенную в Альметьевске, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

«Предварительно, водитель уснул», — сказал собеседник агентства.

Также следователи устанавливают все обстоятельства аварии. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).