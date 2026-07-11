Москвичей предупредили о ливнях с грозами и градом

Синоптик Леус: В Москве 11 июля ожидается гроза с градом

Погода в столице будет нестабильной в субботу, 11 июля. При дневном прогреве воздуха до плюс 26 градусов Москву накроют ливни с грозами и градом. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В Москве и окрестностях сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни с грозой. В отдельных районах не исключен град», — сообщил метеоролог.

Синоптик уточнил, что активная фаза непогоды начнется после 14-15 часов. Дневная температура составит от плюс 24 до плюс 26 градусов в черте города, а по области столбики термометров покажут от плюс 22 до плюс 27 градусов.

Леус также добавил, что ветер будет юго-восточным со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление останется близким к норме (около 746 миллиметров ртутного столба) и существенно не изменится.

Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что погода в столице останется неустойчивой вплоть до конца июля.