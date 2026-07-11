Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:45, 11 июля 2026Экономика

Москвичей предупредили о ливнях с грозами и градом

Синоптик Леус: В Москве 11 июля ожидается гроза с градом
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
СюжетЛивень в Москве

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Погода в столице будет нестабильной в субботу, 11 июля. При дневном прогреве воздуха до плюс 26 градусов Москву накроют ливни с грозами и градом. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В Москве и окрестностях сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни с грозой. В отдельных районах не исключен град», — сообщил метеоролог.

Синоптик уточнил, что активная фаза непогоды начнется после 14-15 часов. Дневная температура составит от плюс 24 до плюс 26 градусов в черте города, а по области столбики термометров покажут от плюс 22 до плюс 27 градусов.

Леус также добавил, что ветер будет юго-восточным со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление останется близким к норме (около 746 миллиметров ртутного столба) и существенно не изменится.

Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что погода в столице останется неустойчивой вплоть до конца июля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВС России поразили логистические узлы ВСУ
    Названы три основных причины развития геморроя
    ВС России поразили завод по сборке атаковавших многоэтажку дронов ВСУ
    Гендиректор «Вкусно — и точка» оценил вероятность возвращения McDonald's в Россию
    Командование ВСУ призналось в неудаче с «Искандерами»
    Оценены шансы Макгрегора победить в первом бою после возвращения в UFC
    В России высказались о перспективах завершения украинского конфликта
    Бывший чиновник Пентагона оценил итоги встречи Трампа и Зеленского
    США пригрозили Ирану отменой сделки без передачи всего обогащенного урана
    Резервуар для зерна поврежден в российском регионе в результате атаки ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok