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08:45, 11 июля 2026Россия

Названо число сбитых за ночь над территорией России беспилотников

МО РФ: Силы ПВО за ночь сбили 178 БПЛА над территорией России

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 178 беспилотников над территорией России. Такое число назвали в Минобороны РФ.

Уточняется, чтобы аппараты самолетного типа были поражены в период с 20:00 10 июля по 08:00 11 июля по московскому времени.

В ведомстве рассказали, что дроны были перехвачены и уничтожены над Брянской, Калужской, Ростовской, Тверской и Смоленской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Адыгеей, Крымом и над Черным и Азовским морями.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 11 июня российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками по территории Украины.

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