Савченко припугнула депутатов Верховной Рады «бабахом»

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На видеохостинге YouTube появился ролик, в котором на фоне пустого зала Верховной Рады Украины стоит депутат украинского парламента Надежда Савченко.

«Бабах! Что, обосрались?» — произносит украинский депутат после шестисекундного молчания.

Ролик завершается надписью: «Надежда Савченко. Депутат от народа».

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Представитель парламентария Татьяна Проторченко рассказала InfoResist, что ролик нельзя воспринимать как угрозу депутатам Рады. «Где там угроза? Дети играются пистолетами — это угроза или нет? Не надо искать дополнительный смысл там, где его нет. Весь смысл показан таким, каким он есть», — сообщила она.

«Все, что происходит в Раде, абсурдно. Это абсурд. Это моя точка зрения. То, как люди себя ведут. Они оторвались от земли», — добавила Проторченко.

15 марта стало известно, что Савченко пронесла в зал заседаний парламента страны три гранаты и пистолет, из-за чего ее вывели из помещения. В тот же день генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко планировала осуществить масштабный террористический акт в стенах украинского парламента. Луценко внес в Раду представление о задержании и аресте депутата и о привлечении ее к уголовной ответственности. Кроме того, ее исключили из парламентского комитета национальной безопасности и обороны.

13 марта СМИ сообщили, что Савченко в ближайшее время могут обвинить в подготовке военного переворота на Украине. Якобы она обсуждала это в 2017 году с высокопоставленными военными, и «патриотически настроенные офицеры» выражали недовольство коррумпированной властью президента страны Петра Порошенко.

Общался с Савченко и переговорщик Владимир Рубан, который 8 марта был задержан с большим арсеналом на линии соприкосновения территорий, подконтрольных Киеву и самопровозглашенным республикам Донбасса, а после обвинен в подготовке терактов в Киеве и убийства Порошенко.

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