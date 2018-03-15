Надежда Савченко обратилась с просьбой к Владимиру Путину

Депутат Верховной Рады Украины надежда Савченко обратилась напрямую к президенту России Владимиру Путину. Об этом она рассказала в интервью изданию «Страна.UA».

По словам народного избранника, она готова обменять себя на всех пленных украинцев. «Я попросила его отпустить всех украинцев. Если цена — мой обмен, — я согласна. Если бы мне предложили волю в России — это была бы для меня смерть. Я соглашусь на обмен, отсидеть свои 22 года в России, если взамен выпустят всех украинских пленных», — сказала Савченко.

Ранее Надежда Савченко обвинила нынешние власти Украины в расстрелах людей на Майдане в 2014 году. «Я видела, как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела, как [спикер Верховной Рады Андрей] Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина"», — заявила она.

В ответ генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке теракта в здании парламента.

Савченко была осуждена в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе, а затем помилована президентом Владимиром Путиным. По возвращении на Украину она занялась политикой и стала депутатом Верховной Рады.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!