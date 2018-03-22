Опубликовано видео задержания Савченко

Издание «Украинская правда» опубликовало видео задержания депутата Верховной Рады Надежды Савченко.

Задержание прошло в стенах Рады сразу после заседания парламента, на котором ее лишили депутатской неприкосновенности. Следователь Службы безопасности Украины (СБУ) зачитал Савченко основание для задержания, вручил памятку о том, что она является подозреваемой, и предложил проехать с ним на машине в управление ведомства для составления протокола о взятии под стражу.

Савченко отреагировала спокойно. Во время беседы со следователем она улыбалась. Депутат отказалась от поездки на машине и сказала, что хотела бы дойти до СБУ пешком. Следователь согласился. При этом наручники на нее надевать не стали.

«Украинская правда» сообщает, что депутата по пути до следственного изолятора провожала толпа журналистов и жителей Киева. Перед тем, как зайти в здание управления СБУ, она сказала собравшимся: «Власть приняла свое решение, а дальше решение за вами».

Савченко обвиняют в попытке организации государственного переворота и подготовке к убийству нескольких политических фигур, в том числе и президента Украины Петра Порошенко. 22 марта на заседании в Верховной Раде генеральная прокуратура страны предоставила видео, на котором Савченко обсуждает госпереворот с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, которого ранее обвинили в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.

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