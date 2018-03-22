Обнародовано видео с разговорами Савченко о госперевороте

Генеральна прокуратура України / YouTube

В Верховной Раде Украины 22 марта было продемонстрировано видео, на котором депутат украинского парламента Надежда Савченко обсуждает с рядом других лиц государственный переворот в стране и физическое устранение нескольких политических фигур, включая президента Украины Петра Порошенко. Видео опубликовано на YouTube-канале Генеральной прокуратуры страны.

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На ролике запечатлено и общение Савченко с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, которого ранее обвинили в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.

«Я предлагаю переворот. Поэтому их надо убирать физически. Причем всех и сразу», — говорит Савченко.

«Меня меньше интересует правительственный квартал, меня больше всего интересует их жилище, я думаю, они начнут бежать, когда им не будет куда возвращаться, бежать будут все», — продолжила свою мысль народный депутат Украины.

Депутаты Рады 22 марта лишили Савченко депутатской неприкосновенности и дали согласие на ее задержание и арест.

Савченко 17 марта заявила, что на Украине «более чем достаточно» военнослужащих, готовых принять участие в военном перевороте. За два дня до этого депутата выгнали из здания Рады после того, как она пронесла в зал заседаний парламента страны три гранаты и пистолет.

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