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Верховная Рада разрешила арестовать Савченко

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Надежда Савченко

Депутаты Верховной Рады Украины лишили Надежду Савченко депутатской неприкосновенности и дали согласие на ее задержание и арест. Об этом сообщает телеканал «112.Украина», который вел прямую трансляцию заседания.

Во время заседания генеральный прокурор Юрий Луценко предоставил депутатам видеозапись, на которой собраны доказательства причастности Савченко к подготовке терактов на Украине. На видео зафиксированы переговоры Савченко относительно перевозки оружия с территории самопровозглашенной ДНР и возможностей смены власти в стране. Луценко подчеркнул, что доказательства против Савченко подтверждены работниками силовых структур, которые занимались разработкой дела.

Луценко указал на связь Савченко с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, которого обвинили в подготовке покушения на президента Петра Порошенко и незаконном хранении оружия. «Рубан и Савченко вступили в сговор с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, планировали широкомасштабную террористическую атаку на центр столицы, где сосредоточены административные и жилые дома», — объявил Луценко.

«Для получения оружия Рубан и Савченко не позднее ноября 2017-го достигли договоренности с главарем террористической организации "ДНР" Захарченко, который позже и передал оружие для этого теракта», — заявил генпрокурор. По его словам, в течение лета они подыскивали соучастников и исполнителей теракта.

Выступая с трибуны с ответным словом, Савченко отказалась добровольно сдавать мандат и звезду Героя Украины. Она заявила, что в стране необходимо сменить политическую систему.

Ранее 22 марта регламентный комитет Верховной Рады дал согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест, передает «Левый берег». 20 марта украинский депутат Антон Геращенко опубликовал документы из Генеральной прокуратуры о просьбе в Верховную Раду о согласии на привлечение Надежды Савченко к уголовной ответственности и на ее задержание.

17 марта Савченко заявила, что на Украине «более чем достаточно» военнослужащих, готовых принять участие в военном перевороте. За два дня до этого депутата выгнали из здания Рады после того, как она пронесла в зал заседаний парламента страны три гранаты и пистолет.

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Предыстория: Прокуратура Украины приготовилась арестовать Савченко
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