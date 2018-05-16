Госдеп США поддержал Украину в борьбе с российской пропагандой

Государственный департамент США и ОБСЕ с пониманием отреагировали на обыски в редакции РИА Новости Украина. Об этом сообщает агентство «УНИАН».

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что в Вашингтоне очень внимательно следят за событиями вокруг редакции. «Задержания журналистов и обыски в СМИ должны проводиться с соблюдением закона, в том числе соблюдением международного законодательства о правах человека», — сказала представитель Госдепа. Она отметила, что понимает обеспокоенность Украины из-за «активной российской пропаганды».

Со схожим заявлением выступил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. «Я повторяю свой призыв к властям воздержаться от применения излишних ограничений на работу иностранных журналистов, что наносит вред свободному потоку информации», — заявил представитель ОБСЕ. Он подчеркнул, что борьба с пропагандой, о которой заявляет официальный Киев, должна соответствовать международным стандартам.

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В Кремле уже заявили, что ответ на действия украинских силовиков будет скорым. «Россия никогда не заставляет себя ждать с ответными мерами, когда в отношении ее граждан осуществляются такие действия», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что Россия категорически не приемлет подобные действия в отношении граждан России, тем более, когда причиной этих действий является профессиональная деятельность сотрудников СМИ.

Утром 15-го мая сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры Крыма провели обыски в редакции «РИА Новости Украина» в Киеве. Силовики также задержали главного редактора издания Кирилла Вышинского. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что действия журналистов подпадают под признаки статьи о государственной измене. Якобы, главред украинского офиса РИА Новости вместе с коллегами весной 2014 года готовили материалы, оправдывающие присоединение Крыма к России.

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