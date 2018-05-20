Украина насчитала десятки своих политзаключенных в России

Украинский МИД потребовал освободить несколько десятков граждан страны, которые, по мнению Киева, находятся в России в качестве политических заключенных. Об этом в своем Twitter сообщила официальный представитель ведомства Марьяна Беца.

«По меньшей мере 24 украинца стали политическими заключенными в РФ, более 40 — в оккупированном Крыму. В очередной раз требуем от РФ освободить пленников», — написала она.

В начале апреля представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко предложила освободить 23 российских гражданина, «отбывающих наказание за тяжкие преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины» в обмен на аналогичный шаг со стороны Москвы.

В частности, речь шла о деле украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает 20-летний срок в колонии «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе. Сотрудники ФСБ задержали его 11 мая 2014 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. В середине мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, обвинения в свой адрес режиссер отрицает.

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