На Украине объяснили отказ высылать российских дипломатов по примеру Европы

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко объяснила отказ Киева присоединиться к европейским странам и США, которые готовятся выслать российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Дипломатические отношения между Украиной и Россией сведены к критическому минимуму», — сообщила она, пояснив, что «высылка российских консулов вызовет высылку украинских консулов», что недопустимо для украинских политзаключенных, находящихся в России. По ее словам, так у них не останется никакой возможности видеться с представителями украинского государства.

Геращенко отметила, что на Украине давно нет российского посла, также нет украинского посла в России. При этом в посольствах остаются рядовые дипломаты и консулы.

Парламентарий напомнила, что политзаключенными являются украинцы Станислав Клих, Николай Карпюк, Роман Сущенко и Павел Гриб.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в случившемся Россию. Москва отвергает все обвинения.

Случившееся в Солсбери стало причиной дипломатического скандала. Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата. ЕС отозвал из Москвы для консультаций посла. Помимо этого, стало известно, что США и около 20 европейских стран также готовятся выслать российских дипломатов.

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