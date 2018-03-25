В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель

У бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля была близкая подруга. Но она слишком напугана, чтобы рассказать полиции о последних днях перед отравлением, пишет The Telegraph.

Женщина тоже приехала в Великобританию из России. Поводом для начала отношений стала финансовая привлекательность Скрипаля с точки зрения партнерши. «Он сказал ей, что он российский мультимиллионер, и они начали общаться. Полиция даже не знает, что она существует. Только очень немногим известно об этих отношениях», — заявил газете друг пары.

Другой знакомый Скрипаля и его подруги сказал, что женщина слишком напугана и потому не идет к правоохранителям. «Когда она увидела новости о том, что случилось, то сказала: это мой бывший. Она действительно очень боится», — сказал знакомый.

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Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Премьер-министр Великобритании тереза Мэй обвинила в случившемся Россию. Москва отвергает все требования.

Случившееся в Солсбери стало причиной дипломатического скандала. Великобритания выслала из страны 23 российских дипломатов. ЕС отозвал из Москвы для консультаций посла.

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