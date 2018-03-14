Великобритания вышлет 23 российских дипломата

Лондон требует высылки из Великобритании 23 российских дипломатов. Об этом в ходе выступления в парламенте объявила премьер-министр Тереза Мэй, передает Reuters.

Она уточнила, что сотрудникам дипмиссии на сборы дается неделя. По словам Мэй, такие меры на долгие годы подорвут деятельность российской разведки в Соединенном Королевстве.

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Темой выступления британского премьера являются возможные меры, которые Великобритания может применить к России в связи с отравлением в Англии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Лондон считает, что за покушением на него стоит Москва, поскольку мужчина и его дочь были отравлены веществом, которое, как полагают британские власти, разрабатывалось Россией. Российское руководство отвергает все обвинения и заявляет, что не будет отвечать на ультиматумы до ознакомления с материалами следствия.

Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери вечером 4 марта. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме; предполагается, что пострадавшие, если их жизни удастся спасти, никогда не оправятся от последствий. Всего от отравления пострадал 21 человек.

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