Лавров оценил попытку поработать с Великобританией по делу Скрипаля

Прогресса в сотрудничестве между Россией и Великобританией по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нет. Об этом заявил на пресс-конференции в среду, 14 марта, глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, вместо прогресса наблюдается регресс, а Лондон продолжает разыгрывать политические сцены. Лавров указал, что сторонам нужно провести консультации по ситуации, однако не было никакого официального запроса в связи с делом. «Мы, в свою очередь, официально уведомили англичан, что мы будем готовы ответить на запрос, если они этот запрос сформулируют на основе своих собственных британских обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия», — сказал он.

Министр подчеркнул, что обвинения в причастности Москвы к отравлению бывшего шпиона «не очень солидны и не очень серьезны», а также основаны лишь на подозрениях. В связи с этим Соединенному Королевству «без предъявления конкретных фактов придется отвечать за откровенную попытку грубо ввести в заблуждение мировую общественность», добавил он.

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«В западных СМИ было представлено множество аргументов в пользу того, что у России никаких мотивов быть не могло, а могли они быть и, наверняка, были у тех, кто хотел бы продолжать русофобскую кампанию во всех без исключениях сферах человеческой деятельности», — заявил глава МИД.

4 марта Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в парке города Солсбери. В настоящее время оба находятся в больнице в критическом состоянии. По данным британской стороны, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Считается, что им мог быть «Новичок», якобы разрабатывавшийся в Советском Союзе.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выдвинула Москве ультиматум, согласно которому в течение 24 часов она должна была правдоподобно объясниться. Россия отвергает причастность к инциденту и без официальных запросов и доступа к материалам дела не собирается отвечать на какие-либо ультиматумы.

Издание The Independent сообщает, что правительство Британии разрабатывает планы экономической войны против России.

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