Россия отказалась отвечать на ультиматум Великобритании по делу Скрипаля

Москва запросила доступ к материалам дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены нервно-паралитическим веществом в Великобритании. Об этом заявил во вторник, 13 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

По словам министра, британцам был направлен официальный запрос на доступ к использованному веществу, которое якобы произведено в России. Это сделано в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО). «Также мы потребовали в той же ноте предоставить нам доступ ко всем фактам, связанным с расследованием, учитывая, что одной из пострадавших является Юлия Скрипаль, российская гражданка», — подчеркнул Лавров.

Министр указал, что от Лондона «был получен невнятный ответ, который сводится к тому, что в этих законных требованиях нам было отказано». Лавров добавил, что в соответствии с нормами Великобритания должна была обратиться к России за разъяснениями, «прежде чем ставить ультиматумы». В этой связи Москва не будет отвечать на них, пока Соединенное Королевство не выполнит свои обязательства в рамках КЗХО.

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12 марта премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены веществом «Новичок», якобы разработанным в Советском Союзе. Она потребовала от Москвы предоставить все материалы Организации по запрещению химического оружия. В противном случае политик пригрозила приравнять ситуацию «к незаконному применению силы российским государством против Соединенного Королевства».

Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери вечером 4 марта. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме. Всего от отравления пострадал 21 человек, включая сержанта полиции Ника Бейли, который первым прибыл на место происшествия.

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