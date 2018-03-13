Британского посла вызвали в МИД России после отравления шпиона Скрипаля

Посол Великобритании в России Лори Бристоу вызван в российский МИД во вторник, 13 марта. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

Никаких подробностей в министерстве не уточнили.

В посольстве Соединенного Королевства подтвердили, что Бристоу посетит МИД России. Он должен встретиться с первым замминистра иностранных дел России Владимиром Титовым.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва запросила доступ к материалам дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены нервно-паралитическим веществом в Великобритании. Министр указал, что Лондон должен был обратиться к России за разъяснениями, «прежде чем ставить ультиматумы».

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12 марта премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены веществом «Новичок», якобы разработанным в Советском Союзе. Она потребовала от Москвы предоставить все необходимые материалы Организации по запрещению химического оружия. В противном случае политик пригрозила приравнять ситуацию «к незаконному применению силы российским государством против Соединенного Королевства».

Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери вечером 4 марта. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме.

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