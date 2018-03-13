Назван вероятный ответ Лондона Москве из-за отравления Скрипаля

Правительство Великобритании рассматривает возможность секретной кибератаки против России в ответ на отравление в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском кабинете министров.

По словам собеседника издания, «применение хакерских программ в качестве реакции на произошедшее в Солсбери может быть вполне вероятным вариантом».

Как отмечает газета, британское Минобороны и Центр правительственной связи страны ускоряет разработку совместной вредоносной киберпрограммы. В частности, эта операция, направленная против России, может включать в себя «атаку на компьютерные сети Кремля и сайты, публикующие "фейковые новости"».

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта заявила, что с высокой степенью вероятности к отравлению Скрипаля причастно российское руководство. Она дала Москве срок до вечера 13 марта на предоставление подробных объяснений. В противном случае глава правительства пригрозила более серьезными мерами в отношении России.

МИД России назвал заявление Мэй «цирковым шоу в британском парламенте». Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Лондон не предоставил ни одного доказательства или официального запроса в связи с этим делом.

66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь 4 марта были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. Британские власти заявили, что их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. В настоящее время оба находятся в больнице в критическом состоянии. Бывший полковник ГРУ получил убежище в Соединенном Королевстве после обмена разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году.

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