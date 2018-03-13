Госдеп не нашел доказательств «руки Москвы» в деле Скрипаля и обвинил Россию

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия причастна к отравлению в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, оговорившись, что не обладает информацией о причастности к этому инциденту российских властей. Свое мнение он высказал на борту самолета, возвращаясь из турне по странам Африки, передает Bloomberg.

По утверждению Тиллерсона, вещество, которым был отравлен шпион, «очевидно пришло из России. Оно нам известно, оно находится в небольших объемах у крайне узкого круга лиц».

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Глава американской дипломатии также заявил, что переговорил в британским коллегой Борисом Джонсоном, и вскоре США представят официальную позицию по этому вопросу. «Это повлечет за собой ответную реакцию. США потратили много усилий в разрешение проблем и устранение разногласий с Москвой. Честно говоря, после прошедшего года мы далеко не продвинулись. Вместо этого мы наблюдаем разворот к большей агрессивности», — сказал Тиллерсон.

Ранее 13 марта представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Вашингтон считает инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании «возмутительным, безответственным и беспорядочным беспределом». При этом она отказалась назвать подозреваемых в этом инциденте, предложив от США помощь Лондону в расследовании.

12 марта премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом из группы боевых газов под названием «Новичок», якобы разработанным в Советском Союзе. Она потребовала от Москвы предоставить все материалы Организации по запрещению химического оружия, в противном случае политик пригрозила приравнять ситуацию «к незаконному применению силы российским государством против Соединенного Королевства».

Вечером 4 марта 66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Они отравились нервно-паралитическим веществом и впали в кому, находясь в больнице. Всего от отравления пострадал 21 человек, включая сержанта полиции Ника Бейли, который первым прибыл на место происшествия.

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