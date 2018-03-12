Белый дом посчитал дело Скрипаля «беспределом» и отказался назвать виновных

Вашингтон считает инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании «возмутительным, безответственным и беспорядочным беспределом». Об этом на брифинге для журналистов заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, передает NBC News.

При этом она отказалась назвать подозреваемых в этом инциденте, предложив от США помощь Лондону в расследовании. «Сейчас мы вместе с нашим основным союзником Великобританией. Они продолжают расследование этого инцидента. Мы будем работать вместе с Великобританией, мы поддерживаем то, что она делает. Мы готовы оказать им содействие», — пояснила Сандерс.

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Ранее 12 марта премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом из группы боевых газов под названием «Новичок», якобы разработанным в Советском Союзе. Она потребовала от Москвы предоставить все материалы Организации по запрещению химического оружия, в противном случае политик пригрозила приравнять ситуацию «к незаконному применению силы российским государством против Соединенного Королевства».

Российское руководство считает, что случившееся со Скрипалем — не вопрос повестки дня Москвы. «Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать», — прокомментировал эту тему президент Владимир Путин.

Вечером 4 марта 66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Они отравились нервно-паралитическим веществом и впали в кому, находясь в больнице. Всего от отравления пострадал 21 человек, включая сержанта полиции Ника Бейли, который первым прибыл на место происшествия.

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