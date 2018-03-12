Кремль отреагировал на волну обвинений в отравлении Скрипаля

В Кремле не слышали официальных заявлений Лондона о причастности Москвы к инциденту с работавшим на британскую разведку бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 12 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Речь идет о разных информационных упражнениях британских СМИ, которые не всегда славятся своей объективностью», — сказал Песков в ответ на просьбу журналистов оценить заявления британских политиков о якобы причастности России к отравлению Скрипаля.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что в любом случае данная ситуация не входит в круг интересов Кремля. «Упомянутый гражданин России, как вы знаете, работал на одну из специальных служб Великобритании, происшествие произошло на территории Великобритании, и это никоим образом не является вопросом Российской Федерации, тем более, руководства Российской Федерации», — пояснил он.

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10 марта стало известно, что британские власти рассматривают вариант бойкота чемпионата мира по футболу, если Москва окажется причастна к отравлению в Англии разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

Вечером 4 марта 66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. В настоящее время они находятся в коме. Официальной информации о яде пока нет.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. В 2010-м его и еще нескольких шпионов обменяли на десятерых агентов российских спецслужб. Позднее бывший офицер ГРУ получил убежище в Великобритании.

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