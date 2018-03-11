Эксперт заявил об отравлении шпиона Скрипаля тайным советским химоружием

Бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным еще во времена СССР. Такое мнение высказал Daily Express бывший командир британских химических и биологических контртеррористических сил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

«Мы знаем, что это нервно-паралитическое отравляющее вещество, а зарин и VX (ВИ-газ) уже официально отменили, так что остается "Новичок"», — заявил эксперт по химическому оружию. Он пояснил, что вещество было разработано таким образом, чтобы его нельзя было обнаружить при стандартных проверках.

Бреттон-Гордон считает, что Скрипалю достаточно было лишь прикоснуться к «Новичку» при открытии какой-либо посылки, и эффект был бы достигнут уже через 40 минут. «Такие вещества обычно имеют высокую вязкость, что затрудняет их распыление из небольших контейнеров. Но понадобилось бы очень малое количество в посылке, чтобы сработало со Скрипалем. Оно также может быть доставлено в виде порошка», — утверждает эксперт.

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О «Новичке» нет никаких официальных данных. По неподтвержденной информации, это семейство фосфорорганических ядовитых веществ нервно-паралитического действия. Оно якобы разрабатывалось в СССР с 1970-х и по меньшей мере до 1990-х годов. Считается примерно в восемь раз ядовитее запрещенного VX.

Ранее сообщалось, что следы вещества обнаружили в ресторане Zizzi, где Скрипаль обедал с дочерью. При этом отравление в собственном доме считается одной из приоритетных версий, следователи изучают все посылки и письма мужчины, а также цветы с могилы его жены.

Вечером 4 марта 66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Они отравились неизвестным нервно-паралитическим веществом и впали в кому, находясь в больнице. По информации СМИ, всего от отравления пострадал 21 человек, включая сержанта полиции Ника Бейли, который первым прибыл на место происшествия. До сих пор официально не сообщается, чем именно был отравлен Скрипаль.

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