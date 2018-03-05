Мир
 
Последние новости
Шпионившего в пользу иностранной разведки россиянина отравили в Британии
Конор Макгрегор назвал достойным соперником куриный бургер
Фигуристка Медведева прокомментировала возможный отъезд из России
Порошенко пригрозил «Северному потоку-2»
Украина приготовилась взять взаймы на газ
Рыбка рассказала о доказательствах вмешательства России в американские выборы
Появились фотографии базы ЧВК Вагнера на Кубани

Шпионившего в пользу иностранной разведки россиянина отравили в Британии

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Скрипаль

В британском графстве Уилтшир два человека попали в больницу после контакта с неизвестным веществом. Как сообщает «Би-би-си», одним из пострадавших является шпионивший в пользу британской разведки полковник ГРУ, 66-летний россиянин Сергей Скрипаль.

Они находятся в больнице города Солсбери в критическом состоянии. Помимо Скрипаля, скорая помощь увезла женщину в возрасте около 30 лет.

Инцидент произошел днем в торговом центре, он и еще несколько объектов в городе оцеплены для проверки специалистами радиационной, химической и биологической защиты.

Сергей Скрипаль в 2006 году был приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, в 2010-м его и еще нескольких шпионов обменяли на десятерых россиян-агентов российских спецслужб.

В 2006 году в Лондоне от отравления радиоактивным полонием-210 умер Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию и работавший на контрразведку страны MI6 (Military Intelligence-6). Британские следователи заподозрили в причастности к смерти контрразведчика его бывших коллег Дмитрия Ковтуна и Андрея Лугового. Они все обвинения отрицают.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Critically ill man 'former Russian spy'
Two critical after Salisbury substance 'exposure'
МИД России подтвердил обмен десяти "шпионов" на четырех осужденных
Другие материалы рубрики
Мир00:01 4 марта

Не курите, ради Аллаха

Иран проиграл табаку. Остается только молиться
18:48Сегодня

США прокомментировали просьбу Насти Рыбки о политическом убежище

19:45Сегодня

Уволенному за любовь к марихуане таможеннику выплатят девять тысяч евро

20:24Сегодня

Рыбка рассказала о доказательствах вмешательства России в американские выборы

Мир00:0116 января

Слава богу

Мормоны вербуют мертвецов, обучают детей сексу и веруют в Христа-американца
17:20Сегодня

Польские магазины превратятся в вокзалы ради обхода нового закона

13:55Сегодня

МИД увидел несущих хаос в Россию американцев

16:54Сегодня

Госдеп ничего не потратил из денег на борьбу с российской пропагандой

Мир00:0226 февраля
Идлибские террористы готовятся к грядущим поражениям, тренируя мышцы лица

Идлибский гадюшник

Какой сброд Россия истребляет в Сирии: убийцы пилота Су-25 и шакалы с Кавказа
12:35Сегодня

Сирийских чиновников заподозрили в оставлении мирных жителей на смерть

15:54Сегодня

Талибы решили отказаться от войны и поработать

03:23Сегодня

Учительницу в США уличили в преподавании расизма

Россия
Картина Василия Сварога «Доклад И.В. Сталина о принятии Конституции 1936 года», 1938 год«Какова власть — таковы и люди»
Правнук Сталина мечтает о новой России со старым вождем
«У нас споры решаются на понтах, авторитете и связях»
Горстка врачей меняет российскую медицину к лучшему
«Мы, славяне, много страдали»
Он собирается спасти русский мир, но ему вечно мешают
Стала известна цена жизни застреленного полицейским россиянина
Жириновский испугался за судьбу человечества из-за обиженных мужчин
Реки фекалий замерзли на улицах уральского поселка
Россиянин похитил и несколько дней удерживал 11-летнюю дочь начальника
Все материалы
Мир
Не курите, ради Аллаха
Иран проиграл табаку. Остается только молиться
США прокомментировали просьбу Насти Рыбки о политическом убежище
Рыбка рассказала о доказательствах вмешательства России в американские выборы
Польские магазины превратятся в вокзалы ради обхода нового закона
Госдеп ничего не потратил из денег на борьбу с российской пропагандой
Сирийских чиновников заподозрили в оставлении мирных жителей на смерть
Талибы решили отказаться от войны и поработать
Все материалы
Бывший СССР
Локальное потепление
Литва готова дружить с Россией. Что происходит?
Украина обвинила ФСБ и бойцов АТО в поджоге венгерского центра
Сошел на нет
Самого страшного в Узбекистане человека лишили власти. Что теперь будет?
Бандеровцы прошлись по Львову и вспомнили «польских панов»
Обстрел кортежа депутата Госдумы в Донбассе попал на видео
Советник Порошенко с бокалом шампанского покутил в Куршевеле под гимн Украины
Перешли границы
Первая массовая резня в истории Советского Союза стала началом затяжной войны
Все материалы
Экономика
Мальчик, водочки налей
Россия отвоевала «Столичную» у друга Березовского. На это ушло 16 лет
Реальные доходы россиян снова упали
Объем взяток в России вырос втрое
Абонента не заденет
О новых трендах на рынке телекоммуникаций
«Нафтогаз» решил уйти из России
«Альфа-Банк» предложил клиентам карту рассрочки #вместоденег
С большим запасом
«Роснефть» лидирует по уровню обеспеченности доказанными объемами углеводородов
Все материалы
Силовые структуры
Павел ГрудининБунт безземельных
Семья обвиняет Грудинина в захвате земли на миллиард. И суд на ее стороне
Испанский сбыт
Русская мафия вывезла из страны миллиарды. Теперь их пытаются отжать
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Правнука водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом солдата заподозрили в убийстве
Воры-неудачники месяц пытались вскрыть банкомат
Заместитель генпрокурора указал на отсутствие экстремизма в «Смерти Сталина»
Украинец пришел пешком в Крым и принес набитый коллекционными монетами пакет
Все материалы
Наука и техника
Авария «Протона» в июле 2013 года«Теперь мы летаем, чтобы осваивать»
«Роскосмос» позорится в Америке и срамит SpaceX. Деньги еще есть, результата нет
Русский удар: Путин показал новейшие ракеты
Что известно о самом страшном оружии России
Никто и не заметит
Китайцы помешались на копировании iPhone X
Стивен Хокинг рассказал о небытии
В МГУ изучили рецепторы смерти
Найден способ предотвратить смерть мозга
Доказано нарушение законов физики в черных дырах
Все материалы
Спорт
Готовьтесь, будет больно
От сельских драк до избитого президента: как рестлинг свел с ума Америку
Источник рассказал о желании фигуристки Медведевой выступать за другую страну
Фигуристка Медведева прокомментировала возможный отъезд из России
Пойманными на допинге российскими спортсменами займется прокуратура
Золотая медаль российского хоккеиста перешла духовнику Поклонской
Участники ЧМ-2018 отгородятся от россиян шестиметровым забором
Победитель «Тур де Франс» оказался астматиком-обманщиком
Все материалы
Культура
Фрэнсис МакдормандМилая Фрэнсис
«Оскар-2018»: женщины и ихтиандры наносят ответный удар
«Простить эту дерзость ей не могли»
Мужчины, КГБ и Большой театр в жизни Майи Плисецкой
«У него же нет пениса»
Женщины в центре внимания: самые яркие кадры с «Оскара-2018»
У Фрэнсис Макдорманд украли «Оскар»
Умер актер из сериала «Альф»
Диджей Smash объявил о попытках обидчиков пообщаться с ним
В сеть утекла сцена с голой Дженнифер Лоуренс из «Красного воробья»
Все материалы
Интернет и СМИ
Сергей Доренко«Мы трахнули отцов не для того, чтобы сдаться сыновьям»
Сергей Доренко о голодных женщинах, судьбах России и «Бригаде» с Березовским
Убийца школьника похвастался красивой жизнью в тюрьме
Мэрилин МонроРаньше было лучше
Американцы мечтают вернуть женщин и чернокожих на место
Снежный коллапс доказал бесполезность пиццы с ананасами
Российский хакер почти 800 раз штурмовал сайт кировского правительства
Пассажирка автомобиля поборолась со стихией и проиграла
Тьма рядом
Распятия, жуткие чудовища и звери в теле людей: мир глазами лучших фотографов
Все материалы
Ценности
Софи ЛоренНа голое тело
Кто и как наживается на раздетых женщинах
Лауреатка «Оскара» пришла на церемонию ненакрашенной
Жан-Бедель БокассаЛюбитель плоти
Людоед Бокасса скармливал врагов крокодилам и тонул в бриллиантах
Porsche предложил перевозить людей по воздуху
Превентивный дар
Удачное подношение на 8 марта не позволит женщине стать феминисткой
«Выпив чертову норму стаканов»
Алкоголик в бандитской кепке и гороховых носках. Довлатов как секс-символ эпохи
Блогеры устроили потасовку на показе в Париже
Все материалы
Путешествия
Дичь и дикость
Извержение вулкана, трещины в стенах и слюна жирафа на снимках лучших фотографов
О бози, я в Берлине!
Убойный трип по столице Германии с барахолками, барами и безумными вечеринками
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Голый авиадебошир душил девушек и пытался разбить иллюминатор
Пассажиры самолета связали смотревшего порно голого авиадебошира
Стюардесса потушила соком вспыхнувшую в самолете сумку
Посадку крупнейшего авиалайнера в шторм сняли на видео
Все материалы
Из жизни
«Цены тут растут всегда»
История жителя Самары, перебравшегося в Нью-Йорк
Идеальное преступление
Как украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
Не просто борода
Для живущих по соседству евреев и мусульман она определяет многое
Американец увидел Кремль и сошел с ума
Фермер спас жизнь ягненка с помощью духовки
Работница эскорта рассказала о реальной стороне своей жизни
Американец пообещал к маю съесть 30 тысяч Биг-Маков
Все материалы
Лучшие «гран-туризмо» от BMW
Баварские купе и кабриолеты, на которых можно (и нужно) ехать долго
Как помыть беспилотную машину
Или что делать, если на беспилотник нагадила птица
Тебе «полтинник»: краткая история семейства Audi A6
От секретного проекта энтузиаста до современного бизнес-седана
Машины, которые лучше не покупать новыми
Какие модели в Америке оказалось выгодно покупать новыми, а какие – слегка Б/У
Skoda показала маленький газовый кроссовер
Европейцы выбрали лучший автомобиль года
Построен рамный внедорожник, на котором нельзя ездить по обычным дорогам
Все материалы
«Спасибо, что не избили и не сожгли на костре»
История гей-пары, пытавшейся снять квартиру в Москве без прикрытия
В комнате пыток
Сколько стоит самое дешевое и страшное жилье в Москве
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
Охоту на серийную разрушительницу квартир объявили на Украине
Abandoned Howey MansionИ тишина
Прекрасные заброшенные уголки мира
Каждая десятая съемная квартира в Москве оказалась непригодной для проживания
Московский «Спутник» ликвидируют до конца года
Все материалы