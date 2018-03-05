Шпионившего в пользу иностранной разведки россиянина отравили в Британии

В британском графстве Уилтшир два человека попали в больницу после контакта с неизвестным веществом. Как сообщает «Би-би-си», одним из пострадавших является шпионивший в пользу британской разведки полковник ГРУ, 66-летний россиянин Сергей Скрипаль.

Материалы по теме Невозвращение резидентов Самые заметные перебежчики отечественной разведки

Они находятся в больнице города Солсбери в критическом состоянии. Помимо Скрипаля, скорая помощь увезла женщину в возрасте около 30 лет.

Инцидент произошел днем в торговом центре, он и еще несколько объектов в городе оцеплены для проверки специалистами радиационной, химической и биологической защиты.

Сергей Скрипаль в 2006 году был приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, в 2010-м его и еще нескольких шпионов обменяли на десятерых россиян-агентов российских спецслужб.

В 2006 году в Лондоне от отравления радиоактивным полонием-210 умер Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию и работавший на контрразведку страны MI6 (Military Intelligence-6). Британские следователи заподозрили в причастности к смерти контрразведчика его бывших коллег Дмитрия Ковтуна и Андрея Лугового. Они все обвинения отрицают.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!