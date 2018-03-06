Отравленный шпион Сергей Скрипаль просил британскую полицию о защите

Отравленный в Великобритании бывший полковник ГРУ, шпион Сергей Скрипаль опасался за свою жизнь. Как пишет The Telegraph, он обращался в правоохранительные органы за защитой.

66-летний Скрипаль и его спутница попали в больницу в критическом состоянии из торгового центра в британском городе Солсбери. Магазин и еще несколько объектов в городе были оцеплены специалистами по химической и биологической защите. Уточняется, что те обнаружили некую субстанцию, которую успешно нейтрализовали. Издание подозревает, что этим веществом является фентанил — мощный наркотический анальгетик, способный вызвать угнетение дыхания.

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Обнаружившая пострадавших женщина сообщила журналистам, что пара сидела на скамейке будто в «замороженном состоянии» — с серыми лицами глядели в одну точку и покачивались из стороны в сторону.

По одной из версий, один из пострадавших мог обедать в ресторане Zizzi, который в настоящее время также закрыт.

Полиция графства Уилтшир до сих пор не подтвердила личности пострадавших.

Сергей Скрипаль в 2006 году был приговорен в России к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. В 2010-м его и еще нескольких шпионов обменяли на 10 россиян-агентов российских спецслужб. Среди вернувшихся в Москву значилась Анна Чапман. Позднее лишенный звания и наград Скрипаль получил убежище в Великобритании.

В 2006 году в Лондоне от отравления радиоактивным полонием-210 умер Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию и работавший на контрразведку страны MI6 (Military Intelligence-6). Британские следователи заподозрили в причастности к смерти контрразведчика его бывших коллег Дмитрия Ковтуна и Андрея Лугового. Они все обвинения отрицают.

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