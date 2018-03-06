Раскрыта личность пострадавшей вместе с отравленным шпионом Скрипалем

Женщина, пострадавшая от отравления неизвестным веществом в Великобритании вместе с бывшим полковником ГРУ, шпионом Сергеем Скрипалем, — это его дочь. Об этом сообщил на своей странице в Twitter корреспондент «Би-би-си» Том Саймондс (Tom Symonds).

По его информации, пострадавшую зовут Юлия. Она живет в России, а в Великобританию приехала временно. Родственники не могли с ней связаться в течение двух дней.

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Саймондс добавил, что в больницу 5 марта также доставили двух сотрудников полиции, занимавшихся инцидентом. У них были диагностированы незначительные симптомы предполагаемого отравления. После осмотра их отпустили. Корреспондент отметил, что этими симптомами были зуд в глазах и одышка.

Он также выложил кадр с камеры, на котором запечатлены вероятные пострадавшие.

Ранее 6 марта The Telegraph сообщила, что Скрипаль опасался за свою жизнь и обращался в правоохранительные органы за защитой. Издание отмечало, что мужчину могли отравить фентанилом — мощным наркотическим анальгетиком, способным вызвать угнетение дыхания.

Инцидент произошел в торговом центре города Солсбери. Сообщалось, что пострадали двое: Скрипаль и 30-летняя женщина. Они находятся в местной больнице в критическом состоянии.

Сергей Скрипаль в 2006 году был приговорен в России к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. В 2010-м его и еще нескольких шпионов обменяли на 10 россиян-агентов российских спецслужб. Среди вернувшихся в Москву значилась Анна Чапман. Позднее лишенный звания и наград Скрипаль получил убежище в Великобритании.

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