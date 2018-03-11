Следы отравившего шпиона Скрипаля вещества нашли в ресторане

Следы нервно-паралитического вещества, которым был отравлен бывший офицер российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь, обнаружили в ресторане Zizzi в Солсбери, где они обедали. Об этом в воскресенье, 11 марта, сообщает BBC News.

Никто из других посетителей заведения не пострадал.

Сейчас ресторан окружен защитным экраном, специалисты продолжают работать внутри.

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Zizzi — одно из пяти мест в Солсбери, которые находятся в центре внимания криминалистов, расследующих инцидент со Скрипалем. Изучаются также скамейка, на которой обнаружили пострадавших, дом бывшего разведчика, паб The Bishop's Mill, где он был, а также кладбище, на котором похоронены жена и сын шпиона.

В настоящее время около 180 военнослужащих привлекли для изолирования транспортных средств и других объектов на месте случившегося — они могут быть загрязнены отравляющим веществом.

Вечером 4 марта 66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Они отравились неизвестным нервно-паралитическим веществом и впали в кому, находясь в больнице. По информации СМИ, всего от отравления пострадал 21 человек, включая сержанта полиции Ника Бейли, который первым прибыл на место происшествия.

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