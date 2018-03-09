Названа новая версия отравления шпиона Скрипаля

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вероятно, были отравлены нервно-паралитическим веществом в своем доме в Солсбери. Об этом в пятницу, 9 марта, пишет британская The Telegraph.

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Следователи пришли к такому выводу после того, как сержант местной полиции Ник Бейли, посетивший дом Скрипаля после установления личности найденных в городском парке пострадавших в бессознательном состоянии, попал в больницу с тяжелым отравлением. При этом медик, который оказывал им помощь на месте, не пострадал.

Издание также сообщает, что для обеззараживания потенциально опасных объектов были направлены 180 военных специалистов. В свою очередь, телеканал Sky News обнаружил, что люди в костюмах химзащиты даже очистили могилы жены и сына Скрипаля от цветов, предполагая наличие в них опасных веществ.

До сих пор непонятно, чем именно и каким образом был отравлен Скрипаль.

Об отравлении Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом стало известно 5 марта. Обоих пострадавших немедленно госпитализировали; уже в английской больнице они впали в кому. Вместе с ними от вещества пострадали еще 19 человек.

Сергей Скрипаль в 2006 году был приговорен в России к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. В 2010-м его и еще нескольких шпионов обменяли на 10 агентов российских спецслужб. Среди вернувшихся в Москву значилась Анна Чапман. Позднее лишенный звания и наград Скрипаль получил убежище в Великобритании.

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