Скрипаль работал на иностранную разведку после освобождения и эмиграции

Бывший отрудник ГРУ Сергей Скрипаль сотрудничал с иностранными спецслужбами после освобождения и переезда в Великобританию в 2010 году. Об этом пишет Financial Times (FT).

Скрипаль перестал быть оперативным источником для разведки Великобритании и других западных разведслужб, но предоставлял им информацию о деятельности своих бывших коллег, а также о возможностях и методах работы российских служб.

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«Он был полезен в течение ограниченного периода. Хоть это и не было шпионажем, его продолжали использовать (...). Как они [российские разведчики] проникают на Запад, как они вербуют, как противодействовать разведке — примерно такие вопросы, особенно для обучения людей. Это было постоянное использование», — сказал один из источников FT. Знания россиянина могли быть полезны при подготовке контрразведчиков.

Вечером 5 марта 66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в сквере в английском Солсбери. Они отравились нервно-паралитическим веществом и впали в кому, находясь в больнице. По информации Sky News, всего от отравления пострадали 21 человек, включая сержанта полиции Ника Бейли, который первым прибыл на место происшествия. Пока неизвестно, чем именно отравились пострадавшие.

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